Napoli femminile-Milan 0-1, azzurre beffate nel recupero

Lombarde indigeste. Esordio stagionale con il ko al Ferruccio Trabattoni contro il Como (2-1). Debutto interno allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola con una sconfitta di misura contro il Milan di Maurizio Ganz (0-1). Decide l’attaccante francese Emelyne Laurent (97’).

Masticano amaro capitan Paola Di Marino e compagne. Incassa una beffa la compagine allenata da Biagio Seno. Sfida equilibrata, risolta soltanto da un episodio. Non basta la buona prestazione delle azzurre, che miravano a ben figurare in un palcoscenico importante come quello di Dazn.

Le padrone di casa riescono nei primi 45 minuti a contenere i frequenti assalti delle rossonere, arrivando anche vicine al vantaggio in un paio di occasioni con la spagnola Paloma Lázaro prima e la tedesca Gina-Maria Chmielinski poi.

La prima parata importante del match la compie la croata Doris Bacic sul colpo di testa della ceca Andrea Staskova: miracolo sulla linea di porta. Il Milan si è reso pericoloso con il mancino di Valentina Bergamaschi e con la scozzese Christy Grimshaw.

Nella ripresa il Napoli è cresciuto con il passare dei minuti e Lazaro ha fallito un pallonetto da ottima posizione nel tentativo di superare Laura Giuliani. Su errore dell’islandese Gudny Arnadottir, ex di turno, chance clamorosa della svedese Marija Banusic: la conclusione finisce a lato.

Nel corposo recupero (7 minuti) matura la sconfitta tra le mura amiche.

Domenica 8 ottobre il club presieduto da Alessandro Maiello sarà impegnato al Bozzi contro la Fiorentina nel lunch match delle ore 12.30.