Napoli femminile sempre più Gomes-centrica

«Era importante vincere e convincere». Sempre piu' scatenata e decisiva l'attaccante portoghese Adriana Gomes, artefice di una bella e pesante doppietta ai danni del Cesena. La giocatrice numero 7 si e' riconfermata elemento insostituibile nella intelaiatura voluta da Biagio Seno.

«Abbiamo giocato di squadra, che e' l'aspetto piu' importante. Stiamo proseguendo nel nostro cammino e abbiamo messo in cassaforte una vittoria in piu'», dichiara soddisfatta la funambolica lusitana, arrivata a quota 20 marcature stagionali in azzurro.

«Sono molto felice di poter aiutare il Napoli con le mie reti», ammette la calciatrice classe 1993, vero pericolo per le difese avversarie. «Pensiamo gia' alla prossima gara con il Brescia, tenendo ben a mente la nostra forza», argomenta Gomes, che suggerisce la strategia a capitan Paola Di Marino e compagne. «Bisogna lavorare e avere la testa giusta», conclude il bomber del Napoli femminile.

Selfie di rito. Ci pensa Lucia Strisciuglio ad organizzare il solito set allo stadio Giuseppe Piccolo. Non si sottrae neppure il console generale degli Stati Uniti Tracy Roberts-Pounds, che non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio e la maglia azzurra.

«E' davvero una grande emozione sostenere la squadra femminile in una citta' in cui il calcio ha un ruolo cosi' magico», ha asserito l'illustre ospite, alla sua seconda presenza a Cercola. Occasione significativa per lanciare un messaggio importante, ovvero supportare l'affermazione delle donne e celebrare il loro talento in tutti i campi professionali, non soltanto sul rettangolo verde.