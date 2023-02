Napoli Futsal-Italservice Pesaro in prima serata: gli azzurri sbarcano su Sky

Azzurro nel cuore. Con il Napoli due volte in testa alla serie A. E la città sogna doppiamente. «È stata una grande emozione e un orgoglio indescrivibile la nostra visita a Castel Volturno», racconta felice capitan Fernando Perugino. «Davvero bello essere stati ospitati dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis con suo figlio Edoardo», ammette il leader del Napoli Futsal.

«Ringrazio di cuore mister Luciano Spalletti e capitan Giovanni Di Lorenzo per la calorosa accoglienza», prosegue il numero 6, che ha donato la sua maglia all’allenatore di Certaldo. E poi c’è stato modo di assistere alla seduta mattutina, al termine della quale non sono mancate le foto di rito con Giacomo Raspadori e l’argentino Giovanni Pablo Simeone. «Sorprendente come conoscessero già la nostra realtà», svela il centrale difensivo classe 1996. «E come sta accadendo nel calcio, proviamo anche noi nel futsal a regalare un sogno alla città, sperando che si raddoppi», auspica Fernando Perugino.

L’incontro tra capoliste ha galvanizzato pure il coach spagnolo David Marìn. «Una bellissima esperienza, immagino la gioia del presidente Serafino Perugino e di capitan Fernando». Non nasconde la sua contentezza l’entrenador di Madrid. «Meraviglioso poter osservare questi campioni da vicino e chiacchierare con Luciano Spalletti: è stato un piacere enorme», asserisce Marìn. «In questi ultimi anni sappiamo quanto il calcio stia attingendo dal futsal», conclude il classe 1971.

Gli azzurri sbarcano su Sky. Domani la sfida con l’Italservice Pesaro (campioni d'Italia in carica) dello Special One Fulvio Colini al PalaJacazzi (ore 20.45, canale 202). In prima serata ad Aversa con l’ex di turno, il paraguaiano Javier Adolfo Salas, pronto a fare la sua parte. E a riconfermare il primato in vetta.