Napoli-Pescara 6-2 con la tripletta di Fortino: si diverte pure Giovanni Simeone

«Vi vogliamo così!». E’ la richiesta che i tifosi partenopei hanno palesato a Cercola. Dove è intervenuto Giovanni Simeone e la consorte Giulia Coppini per assistere alla vittoria del Napoli Futsal sul Pescara. La 27esima giornata di serie A è finita con uno spettacolare 6-2 in favore dei padroni di casa, che si sono resi protagonisti sul parquet con Rodolfo Fortino, autore di una sontuosa tripletta. Si tratta del secondo successo della gestione Ferri, il primo per il direttore tecnico brasiliano Cacau.

Lo speaker annuncia l’arrivo dell’attaccante argentino in tribuna ed è subito festa. Già incontrato a Castel Volturno qualche mese fa dagli azzurri del calcio a 5, El Cholito si gode lo show e apprezza un match entusiasmante. Siede accanto a Nicola Lombardo, responsabile comunicazione della Società sportiva calcio Napoli. Riceve in dono la maglia del Napoli Futsal, segue la foto di rito con il presidente Serafino Perugino.

Leadership azzurra. I ragazzi di Nicola Ferri consolidano la vetta della classifica, aumentando sugli abruzzesi il vantaggio di +6. Come i gol messi a referto tra le mura amiche.

Sblocca l’incontro l’argentino Christian Borruto (4’). Pareggia Italo Rossetti (8’55”). E ancora azzurri avanti con super Fortino. Il sinistro a volo del numero 20 indirizza il pallone all’incrocio dei pali. Nulla può Stefano Mammarella e scattano applausi a scena aperta. Da manuale del futsal la segnatura del pivot classe 1983: 2-1 (11’20”). La sfortunata deviazione di Felipe Mancha rimette in gioco gli avversari: 2-2 (15’30”). La Divisione assegna la marcatura al laterale Jeremy Bukovec. Prova a portarsi in vantaggio la compagine allenata da Frane Despotovic. Coco Wellington e Andrè Ferreira centrano il palo.

Ripresa unidirezionale. Borruto-De Luca-Fortino. Trio delle meraviglie. Lancio, assist e gol. Tre tocchi valgono il 3-2 (27’). Salgono i giri, aumenta l’intensità. Il suggerimento di Rafinha viene raccolto da Luca De Simone, che supera in uscita Mammarella: 4-2 (29’30”). Subito dopo si ripete lo stesso duello, ma l’estremo difensore di Chieti non si lascia ingannare. Da distanza siderale c’è gloria pure per Lorenzo Pietrangelo, che calcia dalla sua porta e insacca in quella di fronte: 5-2 (35’40”).

Napoli in perfetto controllo. Va a buon fine il secondo assist di Rafinha: raccoglie lo scatenato bomber Fortino, che va a salutare gli assenti Attilio Arillo (rottura del menisco sinistro), il paraguaiano Javier Adolfo Salas e capitan Fernando Perugino.