Pomigliano-Roma con la carica di Violah Nambi

Child of God. Sul suo profilo Instagram si definisce così Violah Nambi. La giocatrice numero 7 si è resa subito protagonista, mettendo a segno la rete del vantaggio contro la Juventus. Il suo un gesto tecnico che ha subito riscosso l’apprezzamento del pubblico e della società presieduta da Raffaele Pipola.

Prodezza. «E’ stato un bel gol. Mi ha riempito di gioia, trattandosi della mia prima partita in Serie A e realizzando la prima marcatura in Italia.

Spero di contribuire al bene della squadra», racconta entusiasta la giocatrice classe 1995.

Dall’Africa all’Europa. «Sono nata in Uganda, dove ho studiato. Dieci anni fa mi sono trasferita in Svezia. Ho scelto il Pomigliano per crescere», dice convinta Nambi.

Terza giornata. Pantere reduci dal pareggio esterno con il Sassuolo (1-1). Domani pomeriggio (ore 15) arriva allo stadio Amerigo Liguori la Roma capolista, che ha segnato quattro gol al Milan, altrettante marcature al Como. Giallorosse a punteggio pieno in classifica. «E’ complicato fare previsioni. Penso che in questa stagione il Pomigliano sia la vera sorpresa della Serie A. Finora stiamo dimostrando di essere competitive», assicura convinta Violah.

Urbe di Partenope. «Non ho ancora visitato Napoli, ma spero di vederla presto, perché dicono sia davvero bellissima. E poi mi piacciono le cose belle», afferma l’esterno d’attacco.

Desideri. «Giocare e vincere sono le passioni che mi rendono felice. Sogno di vincere con il Pomigliano e disputare la Champions League», conclude fiduciosa Nambi.