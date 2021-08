Inizia l’era di Simone Inzaghi. Debutta in panchina nella sfida con il Genoa a San Siro. «I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma non mi va di fare proclami», ha detto l’ex allenatore della Lazio.

LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #InterGenoa, prima giornata della Serie A TIM 2021/22 https://t.co/ezg2pyfqqR — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 20, 2021

Nuovo corso nerazzurro

Debutto - «Non vedo l’ora di iniziare. Sarà emozionante vedere lo stadio con i tifosi»

Partita - «Sarà una gara non semplice. Squadra allenata da un tecnico preparato. Vorrei vedere in campo quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni di preparazione».

Obiettivi - «Obiettivi dell’Inter sono ambiziosi, ma non mi piace fare proclami. A fare la differenza saranno le motivazioni dei ragazzi e sono fiducioso».

Mercato - «Sono contento di quello che abbiamo fatto in entrata. Ci sono delle cessioni dovute come quella di Hakimi e quella inaspettata di Lukaku. Ma sono arrivati dei giocatori importanti. Dzeko sarebbe stata una mia richiesta al di là dell’addio di Romelu. Poi abbiamo Dumfries, Dimarco. Sarà un campionato difficile, andremo in giro con lo scudetto sul petto in tutti gli stadi di Italia».

Nuova sfida - «Per me è una nuova sfida. Ora tutti insieme dobbiamo andare in un’unica direzione. Quando ci saranno le difficoltà, dovremo essere tutti uniti. Come detto, le motivazioni faranno la differenza»

Dzeko - «Edin è un giocatore che ho incontrato in tutti questi anni. Uno dei migliori centravanti in circolazione. Sono felice di allenarlo ed era stata una mia richiesta specifica. Fa reparto da solo».

Squadra da battere - «Difficile fare delle griglie. Ci sono, però, sette squadre da battere. Come l'anno scorso».