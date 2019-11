Il piglio giusto. Analizzati in settimana gli errori commessi sul campo della Tombesi Ortona, il Futsal Fuorigrotta prova a ripartire subito contro l’Olimpus Roma. Flegrei chiamati al riscatto contro la rivelazione del girone B. «Torniamo a vincere», ordina il capitano Fernando Perugino, che sollecita i suoi compagni a sfoderare una prestazione coraggiosa. «Abbiamo sbagliato contro i gialloverdi. La difesa è un nostro punto di forza. Dobbiamo renderci conto che il campionato è lungo: troveremo sempre avversari e situazioni difficili».



I ragazzi di Fabio Oliva si lasciano alle spalle il 7-6 e intendono reagire prontamente davanti al pubblico amico al PalaCercola. A dirigere l’incontro Lorenzo Agostinelli (Bari) e Luca Michele De Candia (Molfetta), al crono Giovanni Beneduce (Nola).



Da tre stagioni il capitano dell’Olimpus Roma è Federico Di Eugenio e rosa impreziosita dai tre stranieri Davila, Palfreeman, punto fermo della nazionale inglese, e l’argentino Emiliano Cittadini, alle dipendenze del tecnico Riccardo Budoni. Tre vittorie (di cui due in trasferta una a tavolino con la Lazio), un pareggio e una sola sconfitta al debutto in casa con il San Giuseppe. Attenzione a non sottovalutare i capitolini.



«Cerco di dare sempre il massimo e i miei compagni mi permettono di essere nelle migliori condizioni». Perugino e il Fuorigrotta in campo per un solo risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA