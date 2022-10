Sfida d’alta quota. Domenica su Sky Sport per capitan Fernando Perugino e compagni. Italservice Pesaro-Napoli Futsal va sul grande schermo e precede la partita dell’Olimpico con la Roma di Josè Mourinho. Big match della quarta giornata a Montesilvano (ore 18.15). Tre gli ex di turno: Massimo De Luca, Javier Adolfo Salas ed Humberto Honorio.

«Sarà bello rivedere i miei ex compagni e i tanti amici», dice alla vigilia del confronto il giocatore più scudettato del Belpaese. «Sappiamo che sarà difficile, perché sono una compagine nuova e i passi falsi che hanno fatto ci stanno tutti», ammette l’universale classe 1983.

«Mister Fulvio Colini ha una mentalità vincente, sa come lavorare soprattutto in queste occasioni. Noi ci stiamo amalgamando al meglio, dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale e fisico. Ora siamo tutti disponibili, possiamo continuare a progredire ed allungare la striscia positiva», avverte Honorio. «Italservice Pesaro-Napoli Futsal sarà uno spettacolo, dobbiamo fare del nostro meglio», auspica convinto.

«Ho fortemente voluto Napoli. Non appena Rodolfo Fortino ha saputo della firma, mi ha chiamato e mi ha detto che avrei dovuto correre ancora di più. Ho intenzione di dimostrare il mio valore per l’ennesima volta», asserisce il numero 21.

Il PalaRoma apre i battenti al confronto tra i pesaresi e i partenopei. «Sarà una partita complicata, i nostri avversari si sono laureati campioni d’Italia più volte», ricorda il tecnico spagnolo David Marin. «Non sarà per nulla semplice, nonostante i loro ultimi risultati». Marchigiani reduci dalla sconfitta di Settimo Torinese contro L84, con tre punti in classifica.

Recuperato Lorenzo Pietrangelo. «Sono contento per il suo esordio dopo aver superato il problema all’occhio. Ha fatto benissimo in Coppa Divisione contro l’Aversa Parete, come il resto della squadra». Azzurri al completo. «C’è tanta concorrenza interna e ci alleniamo bene tutti insieme. La rosa è forte, sarà un sano problema decidere chi andrà in campo. Di assoluto livello anche il roster dei marchigiani, non lasceranno nulla al caso e dovremo dare il 100% per vincerla», conclude l'entrenador di Madrid.