Quarta sconfitta in cinque partite. Fin qui il Pomigliano ha raccolto davvero poco e il punto soltanto con il Como allo stadio Ugo Gobbato non rende merito alle ragazze di Nicola Romaniello, che escono battute dal confronto esterno con la Juventus 3-0. Gara condizionata dall’espulsione di Virginia di Giammarino per somma di ammonizioni (50’) e partita in discesa per le bianconere, prive dell’attaccante Cristiana Girelli. Sofia Cantore (57’), Arianna Caruso (81’) e la francese Annahita Zamanian (94’) affondano le pantere, sfruttando a dovere la superiorità numerica.

Dopo il pareggio con il Sassuolo, le padrone di casa (in maglia rosa) ritrovano il successo. Nei tre precedenti ha sempre trionfato la Juventus. Le campane (in azzurro) si difendono con ordine e controllano le iniziative avversarie. Al 40’ viene sanzionata la trattenuta della centrocampista Di Giammarino ai danni di Agnese Bonfantini. Finisce il primo tempo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa il destro scoccato dalla distanza da Di Giammarino costringe Roberta Aprile a rifugiarsi in angolo (49’). Passa un minuto e la giocatrice classe 1999 commette simulazione. Cambia il corso del match. Le ragazze di Joe Montemurro prendono il sopravvento. Il cross di Amanda Nilden agevola il colpo di testa di Sofia Cantore (57’), che buca Sara Cetinja sul primo palo. Da fuori area la prodezza balistica di Arianna Caruso regala il 2-0. Si complicano i piani tattici di capitan Martina Fusini e compagne. Arriva la sentenza definitiva di Zamanian sulla corta respinta della serba Cetinja. Secondo assist vincente della svedese Evelina Duljan. Il club presieduto da Raffaele Pipola costretto a rinviare l’appuntamento con la prima gioia stagionale.