Sfondo Vesuvio. Si firma con il nome, accanto un cuore azzurro. Si affida a Facebook per comunicare la sua decisione. Federica Di Criscio lascia Napoli e saluta il Napoli femminile. Zainetto in spalla, nella mano sinistra Giulia Risina, in quella destra Paola Di Marino. Catena umana e corsa post vittoria con il Bari. E’ questa l’ultima immagine che ritrae il difensore classe 1993 in azzurro. Il tempo di esultare allo stadio Caduti di Brema e poi l’annuncio.

«Cara Napoli,

a te che sei la città dei mille colori, a te dico grazie per avermi accolta e fatta sentire a casa. Cara Napoli, grazie a te ho avuto la possibilità di conoscere persone meravigliose, con le quali, seppur per pochi mesi, ho potuto condividere tanto. Il caffè, le sfogliatelle, le risate e il lungomare». Ringraziamenti in primis per la permanenza trascorsa nell’urbe di Partenope e il periodo con i colori del club presieduto da Lello Carlino.

«Dicono che chi va al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte ma per me oggi è arrivato il momento di andare via e iniziare una nuova vita, altrove, lontano da Napoli e dall’Italia». Volta pagina Di Criscio, preannuncia una nuova esperienza calcistica e di vita all’estero.

«Faccio nuovamente le valigie e parto verso una meta sconosciuta, che non so bene dove mi porterà, ma non voglio smettere di credere nei miei sogni. Saluto e ringrazio questa città, le persone, i tifosi e la società. Grazie, ma è ora di partire per un lungo viaggio». Destinazione Norvegia.

