L’Italia femminile del ct Milena Bertolini esce battuta 3 a 1 dalla sfida con la Danimarca per le qualificazioni di Euro 2022. In gol per le azzurre Valentina Giacinti, ex attaccante del Napoli ora al Milan di Maurizio Ganz, prossimo avversario di capitan Paola Di Marino e compagne alla ripresa della serie A sabato 7 novembre allo stadio Caduti di Brema a Barra.

Intanto il club presieduto da Lello Carlino rende noto che, in seguito ai tamponi effettuati, sono risultate positive al Covid-19 sei calciatrici. Sale dunque a sette il numero delle tesserate della prima squadra che hanno contratto il Coronavirus.

Positivo anche un membro dello staff tecnico. Prosegue l’isolamento domiciliare per tutti gli altri appartenenti al gruppo, che saranno necessariamente sottoposti ad un nuovo giro di tamponi. Al momento restano sospesi gli allenamenti.

