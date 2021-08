Il treno di testa. Inter, Juventus e Roma vincono con lo stesso risultato. Tre gol valgono i primi tre punti stagionali. Incamerano la prima sconfitta stagionale Napoli femminile, Pomigliano ed Empoli. Il presidente Lello Carlino ha accolto allo stadio Piccolo di Cercola Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana.

«Emozione molto bella girarsi, vedere e sentire il pubblico sugli spalti. Una bella sensazione che ci mancava da un po’», ammette il tecnico Alessandro Pistolesi. Effetto Green Pass. E’ una buona notizia il ritorno dei tifosi sulle gradinate. Da rivedere qualcosa in vista della prossima sfida con le giallorosse, in programma domenica 5 settembre. «Diversamente dall’Inter, scontiamo il limite della condizione. E’ vero che sono sempre gli episodi che indirizzano le partite, però le nerazzurre hanno meritato», prosegue nella sua lucida analisi l’allenatore toscano.

Segnali incoraggianti. «C’è da ripartire da quei 40 minuti, nei quali si è vista l’idea di squadra che abbiamo e che possiamo rendere anche più forte con l’arrivo di una vera prima punta». Rischi da bandire. «Non dobbiamo mettere ansia a questa squadra: va lasciata lavorare, perché può crescere e fare un degno campionato senza soffrire le pene della scorsa stagione».

Attesa e fiducia. «Ci vuole un po’ di tempo, è un mese soltanto che queste 20 ragazze stanno insieme, costituendo un gruppo nuovo», rileva Pistolesi. Condizione da migliorare, in attesa di ritrovare e rivedere presto in campo l’attaccante ellenica Deppy. E poi da recuperare la camurense Awona. «La squadra è cambiata nella sua quasi totalità», puntualizza Pistolesi. Della «vecchia guardia» in campo soltanto Eleonora Goldoni (con la fascia di capitano), ex di turno (così come Sofia Colombo), e la bulgara Evdokija Popadinova. Assente la procidana Paola Di Marino.