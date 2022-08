Le basi per il futuro. Con un'idea chiara: costruire talenti in casa. E nel presente si gettano le premesse per il Napoli Futsal che sara'. Da qui la scelta di affidare al brasiliano Eduardo Glauber le chiavi del settore giovanile.

«La societa' mi ha presentato un progetto ambizioso e vincente», spiega il nuovo coordinatore tecnico azzurro. Gli interessi del club partenopeo collimano con la visione del classe 1990. «Ho accettato senza esitazione», racconta entusiasta Glauber, pronto a cimentarsi nell'impegnativa sfida all'ombra del Vesuvio. «Far crescere i talenti e promuoverli ad alti livelli» sara' il mantra da perseguire in maniera pervicace.

Ottimismo del parquet. «Sono convinto che ci divertiremo e faremo del nostro meglio», assicura convinto il professionista che ha maturato collaborazioni e competenze con l'under 17 del Sao Caetano e del Barcellona, implementando la metodologia dell'organizzazione dei contenuti. Infine triennio interessante al Corinthians e al Citta' di Asti.

Gioco di squadra. «Proficuo il confronto con Giovanni Occhino: insieme lavoreremo per sviluppare le condizioni ideali per i giocatori. Consentiremo loro di crescere, offrendo gli strumenti per migliorare», osserva Glauber.

Soddisfatto il presidente Serafino Perugino. «Per imbastire una grande società, vogliamo costruire una «cantera» di primissimo livello. Guardiamo ogni singolo aspetto e selezioniamo chi possa arricchirci con la sua professionalità».

Top club. Il Napoli Futsal alza l'asticella. «Dobbiamo essere pronti tra qualche anno, quando serviranno ancor di più giocatori italiani. Se possiamo scovarli nel nostro vivaio, vuole dire che abbiamo davvero gettato le basi per un futuro duraturo e sostenibile», conclude fiducioso patron Perugino.