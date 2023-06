Cosenza-Gls Napoli Lions 11-8, sfuma il sogno promozione

Sogno rimandato. Sulla linea del traguardo sfuma la promozione in A1 per capitan Chiara Foresta e compagne. Cosenza-Gls Napoli Lions 11-8 (parziali di 5-3, 2-1, 2-2, 2-2) è il verdetto di gara 3, che premia le pallanuotiste calabresi. Le leonesse multicolor sfiorano l’ambizioso obiettivo, a tratti accarezzato ma soltanto rinviato. Annata esaltante per le ragazze di Barbara Damiani: è mancato l’acuto finale.

«Resta la grandissima stagione e restano i playoff giocati alla pari con il Cosenza. Ci abbiamo provato e abbiamo lottato fino alla fine», ricorda l’allenatrice napoletana. Crescita costante ed evidente partita dopo partita. «Ci è mancato pochissimo per coronare un sogno», ribadisce Damiani. «Non era il nostro obiettivo all’inizio e arrivare alla terza partita di finale è stato comunque un grande successo: sono orgogliosa delle giocatrici, ma già sto pensando al prossimo anno», assicura la guida tecnica. «E’ il momento di cambiare la rotta e andare dritte fino in fondo», promette fiduciosa Damiani.

Anna De Magistris interpreta i sentimenti del gruppo ed esprime le sue considerazioni. «C’è molto rammarico, perché potevamo farcela tranquillamente. Abbiamo prodotto tanto, purtroppo non siamo riuscite a finalizzare e mettere la palla in porta, soprattutto in superiorità numerica», dice la numero 3, artefice di una doppietta in Calabria. «Il Cosenza è stato più freddo. Non ci abbattiamo e pensiamo subito alla prossima stagione, nella quale partiremo più cariche che mai e ci prenderemo la nostra promozione in A1», auspica convinta De Magistris.

Riavvolge il nastro Andrea Scotti Galletta. «Abbiamo cominciato 14 mesi fa, ripensando al percorso societario e alla pallanuoto femminile. Pensare di portare la squadra in finale in così poco tempo è stato un miracolo sportivo», argomenta il presidente partenopeo. «Siamo soddisfatti dell’impegno delle ragazze e abbiamo posto una prima pietra per prepararci al campionato della prossima stagione. Proveremo a prenderci le rivincite sia nel settore maschile che in quello femminile», avverte il figlio d’arte. «Programmeremo al termine del campionato italiano paralimpico (16-18 giugno) la stagione che verrà, per essere maggiormente protagonisti in tutte le categorie», afferma Scotti Galletta.

Cronaca. «Partita discreta in Calabria». Sono stati fatali i rigori in gara 2 alla Scandone per le leonesse clorate. «Non abbiamo sfruttato il match point in casa», rammenta l’ex difensore di Posillipo e Acquachiara. «Il nostro un organico composto in prevalenza da ragazze giovanissime alla prima esperienza in finale. Il portiere Alice Marasca è una 16enne ed ha disputato il suo primo campionato in A2, alternandosi con Simona Cipollaro. Giulia Lamberti è stata una protagonista ed è cresciuta nel corso della stagione, artefice di una tripletta in gara 3».

Il futuro è dalla parte delle pallanuotiste della Gls Napoli Lions. «Ci sono tutte le premesse per raccogliere il prossimo anno. Il gruppo resterà intatto e non mancherà qualche innesto funzionale al salto di categoria», conclude Scotti Galletta (nella foto di Fabio Barbieri per Napoleggiamo).