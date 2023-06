Christian Presciutti è il nuovo allenatore della Rari Nantes Salerno

Asse Zeno Bertoli-Valentino Gallo. Quando l’amicizia prevale sul mercato. Certamente ha inciso il fatto che i due pallanuotisti (il difensore napoletano e l’attaccante mancino) abbiano giocato insieme a Brescia con Christian Presciutti, nuovo allenatore della Rari Nantes Salerno per la stagione 2023-2024.

E’ stato annunciato il successore di Luca Malinconico in panchina. «Le ambizioni della società mi hanno dato la motivazione giusta per abbracciare questo progetto», spiega il veneziano classe 1982. «Qui si può fare un ottimo lavoro e puntare molto in alto», assicura l’ex di Brescia e Recco. «Sono stato più volte a Salerno e mi ha sempre affascinato il calore del pubblico e l’atmosfera che si crea alla Simone Vitale», osserva il plurititolato atleta, oro mondiale a Shanghai 2011, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a quelle di Rio 2016. «Sono certo che quest’anno faremo grandi cose», assicura convinto il Collare d’oro al merito sportivo.

Stretta di mano e foto di rito. «La scelta di Presciutti rappresenta un’opportunità importante, siamo sicuri che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita e il successo della squadra», avverte entusiasta Enrico Gallozzi. «Dopo un anno difficile, caratterizzato da numerosi infortuni e le tante problematiche con la piscina Simone Vitale, abbiamo deciso di rilanciare in grande stile il nostro progetto di crescita», argomenta il presidente rarinantino. «La decisione di affidare la guida tecnica a Christian Presciutti è stata proposta dal direttore sportivo Mariano Rampolla ed è stata accolta con entusiasmo da tutti», svela il numero uno giallorosso. «Ringraziamo Malinconico per l’eccellente lavoro svolto nel guidare la squadra verso la permanenza nella massima serie, Luca continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore e direttore tecnico delle nostre giovanili, le quali hanno raggiunto anche quest’anno le fasi nazionali».

Salerno e Settebello. «Christian porterà alla Rari il suo grande bagaglio di esperienza e competenza. La sua leadership e il suo impatto positivo sono riconosciuti da tutti», ricorda Gallozzi. Presciutti sarà, inoltre, il vice allenatore di Roberto Brancaccio ai Mondiali under 20 in Romania e il tecnico in seconda dell’under 17 e dell’under 15. «Ciò non può che dare lustro alla scelta fatta. Oltre che alla prima squadra tutte le nostre giovanili potranno godere dell’esperienza di un tecnico federale della Nazionale italiana».

Parallelismo. «Nel 2000 Pino Porzio fece la sua prima esperienza da allenatore proprio a Salerno alla Rari Nantes e come Christian, dopo aver vinto un po’ tutto come giocatore, ha avuto grandi successi come coach. Questo viatico può essere un ottimo auspicio per noi e per Christian», dice Mariano Rampolla. «Sono sicuro che, insieme a Christian, raggiungeremo grandi traguardi su tutti i fronti», auspica il direttore sportivo. All’epoca fu Pino Porzio, mister dei recchelini, a volere Christian Presciutti in biancoceleste.

Futuro clorato. «Con Christian abbiamo avviato un progetto pluriennale durante il quale ci consentirà di consolidare le posizioni della prima squadra e dare un impulso anche alle nostre squadre giovanili essendo lui, da pochi giorni, un tecnico federale», conclude il ds giallorosso.