Dia segna tre gol, demolisce il record che apparteneva a Marco Di Vaio (12 gol nella stessa stagione, lui 15 al debutto in A), porta a casa il pallone della partita e strappa la promessa a Morgan De Sanctis. «Dal primo luglio dice il diesse granata Boulaye sarà al 100% un giocatore della Salernitana». È un investimento non solo necessario piace a tutti e servono 12 milioni di euro per blindarlo, riscattandolo dal Villarreal ma anche convinto, voluto. Ancora De Sanctis: «Oggi ci godiamo un campione dentro e fuori dal campo nei numeri, nella gestione dei rapporti con staff, compagni e con la città. Sta dimostrando di essere di un livello assolutamente alto. Dal primo giorno di luglio riscatteremo anche il cartellino di Pirola». Quanto vale Dia? Oltre venti milioni prima di sfidare il Napoli, ma adesso siamo già a venticinque. È un avviso ai naviganti, ad esempio alla Fiorentina che lo ammira come il Sassuolo e che ieri si è inchinata tre volte al Re Mida granata. Mentre l'attaccante senegalese della Salernitana portava a casa il pallone della tripletta, anzi della tripla come piace dire agli appassionati di basket (Gianni Petrucci, presidente Fip, ospite del patron Iervolino allo stadio Arechi), l'allenatore della Fiorentina, Italiano, ha detto che Dia è mezza squadra. «È molto forte, veloce, bravo tecnicamente, vede la porta, ha fatto tanti gol. Complimenti a lui e a chi l'ha portato in Italia e per aver allestito una squadra che quest'anno era un po' in difficoltà ha detto l'allenatore dei viola -. Avere un marcatore del genere penso sia una cosa importantissima, un valore aggiunto. Quando in Italia si fanno tanti gol è tanta roba».

Dopo il gol allo stadio Maradona, Dia aveva già raggiunto Di Vaio a quota 12 in una sola stagione di A. Lo ha scavalcato al 10’ di Salernitana-Fiorentina: dopo aver puntato la porta difesa da Terracciano, ha finto di servire Maggiore che lo affiancava e ha invece indirizzato il pallone all'angolo alla destra del portiere dei toscani. Un angolo benedetto, che Boulaye ha scelto anche per siglare la rete dei provvisori 2-1 e 3-2. Poi però ha perso il pallone del 2-2 e toccato fortuitamente il pallone calciato da Biraghi (3-3). Famelico, egoista al punto giusto: «A me, pallone a me», ha indicato ai compagni al momento di requisire la sfera di cuoio per adagiarla sul dischetto, al cospetto di Terracciano e dei tifosi della Fiorentina sistemati nel settore ospiti. Al minuto numero 81, il suo destino si è di nuovo intrecciato con quello di Marco Di Vaio. L'ultima tripletta in Serie A con la maglia della Salernitana, infatti, fu realizzato proprio dal centravanti romano il 25 aprile 1999 allo stadio Arechi contro il Bologna. Non solo, non basta: Dia ha superato anche il proprio record assoluto di gol messi a segno in una sola stagione. Accadde ai tempi del Reims: 14 gol nella stagione 2020-2021. Prima della partita è stato omaggiato da uno sponsor con il premio di mvp di aprile. Poi nello spogliatoio della Salernitana è di nuovo scoppiata la festa. Ormai la canzone «This Girl» è il tormentone granata, la colonna sonora delle partite casalinghe e in trasferta. «30-04-2023: guastafeste»: un goliardico adesivo granata, affisso all'ingresso della tribuna centrale, ha accolto i tifosi della Salernitana e fissato per sempre le coordinate del derby. Dia, però, ha metabolismo veloce: ha già dimenticato i fasti di Fuorigrotta e adesso trascina la Salernitana verso i punti della sicurezza.

Da un'area di rigore all'altra. La Salernitana è in pensiero per Gyomber e dovrà sostituire lo squalificato Bradaric. Stamattina Gyomber, uscito nel primo tempo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra, svolgerà esami di controllo. Lo stopper slovacco rischia di saltare Empoli-Salernitana. Per sostituire Bradaric, invece, Sousa potrà utilizzare Mazzocchi a sinistra; a destra, uno tra Kastanos e Sambia.