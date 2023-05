Salernitana-Udinese, Paulo Sousa chiama Salerno: «Voglio lo stadio Arechi pieno»

Penultima di campionato alle porte, l’ultima davanti ai propri tifosi. Ecco perché domani pomeriggio, al termine della gara contro l’Udinese, dovrebbe andare in scena allo stadio Arechi la festa per la salvezza: «Spero di vedere lo stadio pieno e tutte le famiglie di Salerno dentro con tanti bambini gioiosi per dimostrare l’orgoglio per tutto il lavoro che i nostri ragazzi stanno facendo – ha detto alla vigilia in conferenza stampa Paulo Sousa – Il futuro si costruisce ogni giorno. Con il presidente a breve avremo un incontro per parlare, ma il direttore è il referente e sa benissimo cosa penso e di cosa ho bisogno».

Per la sfida contro i bianconeri mancheranno per squalifica Gyomber e Daniliuc e per un problema fisico Dia: «L’idea principale è quella di trattenere in futuro tutti i giocatori che sappiamo possono dare un apporto alla squadra, Boulaye quindi è uno di questi.

Mi piace tantissimo fare questo mestiere, peccato che sta per finire il campionato ma tutti noi abbiamo bisogno di vacanza e di recuperare energie mentali e fisiche».

Infine un pensiero sulle infrastrutture della Salernitana: «Da quando sono arrivato l’ad Milan e il presidente mi hanno illustrato l’idea di avere una struttura propria e di qualità, che possa permettere alla prima squadra e al settore giovanile di sviluppare un modello di gestione sportiva capace di far crescere il club. Io ci credo tanto. Spero che le infrastrutture arrivino il più presto possibile».