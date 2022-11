Prosegue il restyling dell’equipe sanitaria in casa Benevento. Tre giorni fa sono arrivati gli addii dei fisioterapisti Ernesto Galliano, Massimo Buono e Davide Schiavone che hanno rescisso il loro contratto con la società. Società che è già al lavoro per integrare il team che ora conta i soli Simone Sigillo e Luca Lepore.

In arrivo nel Sannio c’è Silvano Cotti, vero e proprio guru del mestiere e specializzato nel recupero infortunati. Il curriculum del 65enne modenese è di tutto rispetto: Olimpiadi e Mondiali con lo sciatore Alberto Tomba e con la nazionale di atletica leggera, poi Inter, Milan, Chelsea, Roma, nazionale italiana, in Cina col Guangzhou di Lippi, Shanghai SIPG, nazionale cinese e di nuovo Guangzhou, proprio con Cannavaro. Cotti non sarò però l’unico innesto. Il consulente infortunati Stefano Salvatori sta vagliando altre figure. A circolare è anche il nome di Agostino Santaniello, fisioterapista chiropratico, con passate esperienze nel Melfi, nel Napoli, nella Salernitana, in Arabia con l’Al Nassr e in Cina con Fabio Cannavaro al Tianjin Quanjian.