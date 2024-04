Juve Stabia, pari a Benevento e inizia la festa: è in serie B

Bastava un punto e così è stato: la serie B adesso è realtà. La Juve Stabia scintillante si traveste da operaia, esce imbattuta da Benevento (0-0)e torna nella serie cadetta dopo quattro anni (l’ultima volta nel 2019-2020). La festa esplode già nella curva del Vigorito, con i mille tifosi al seguito dei gialloblu.

E continua in una città impazzita, con il club che - in accordo con il Comune - apre le tribune dello stadio Menti per ospitare la grande festa e per evitare la paralisi di viala Europa, strada che ospita l’ospedale. Addio alla scaramanzia che fino a ieri sera ha tenuto a freno la gioia, che ha fatto custodire nei cassetti le bandiere, ora i balconi possono riempirsi di giallo e di blu.

Sogna - e tanto - anche il patron Andrea Langella, che ai microfoni di Raisport parla di «primo traguardo di un grande progetto che abbiamo in mente».