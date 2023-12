Giugliano, Bertotto alla vigilia della trasferta di Monopoli: «Salvemini non si tocca»

A Monopoli senza Di Dio e Gladestony. In forse, invece, il difensore Menna. Valerio Bertotto è alle prese con i problemi legati agli infortuni e agli influenzati. Il tecnico, che non ha sciolto ancora gli ultimi dubbi, potrebbere gettare nella mischia, fin da subito, il difensore Rondinella. In attacco, invece, nessuna perplessità: Salvemini non si tocca. "Sta facendo un grandisismo lavoro - sottolinea Bertotto alla vigilia della gara con i pugliesi - anche se non segna è utilissimo per la squadra per i movimenti che fa". A centrocampo, invece, dovrebbe essere confermato nell'undici titolare il greco Vogiatzis, che nel precedente turno di campionato è stato impiegato da centrale di centrocampo. Non si esclude anche il ritorno di Berardocco tra i titolarissimi. "Abbiamo analizzato ogni aspetto della gara con il Catania - aggiunge il tecnico del Giugliano - Siamo convinti di aver fatto bene, la strada è quella giusta e non c'è necessità di cambiare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA