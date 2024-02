Giugliano, c'è l'anticipo con il Latina. Bertotto: «Giorgione ancora out, torna Cargnelutti»

Giorgione ancora out per infortunio, ma Bertotto recupera il difensore Cargnelutti. Sono queste le ultimissime in casa Giugliano, alla vigilia del match in programma domani sera (fischio d'inizio ore 20,45) in casa del Latina. Il tecnico del Giugliano, Valerio Bertotto, ha confermato che il centrocampista Carmine Giorgione sarà ancora assente.

L'ex Albinoleffe non si è ancora ripreso dall'infortunio che lo tiene ormai da settimane lontano dai campi di gioco.

Cargnelutti, invece, partirà tra i titolari e prenderà il posto di Berman. Per l'attacco, invece, il trainer dei tigrotti non si è sbilanciato.

«Balde sta bene. La sua condizione atletica migliora gara dopo gara. Non ho ancora sciolto i dubbi relativi al suo utilizzo fin dal primo minuti». Bertotto aggiunge: «Commettiamo ancora troppi errori in fase di prima costruzione, ma abbiamo dimostrato, anche nella gara con il Picerno, di avere carattere e personalità. Stiamo bene anche sotto il profilo fisico, come ci confermano i dati in nostro possesso».