Due squadre di Giugliano in D? Rumors sempre più insistenti

Due compagini giuglianesi in serie D? E' l'ipotesi che circola da qualche giorno nella terza città della Campania. Non solo la F.C. Giugliano 1928, squadra retrocessa dalla D all'Eccellenza, la cui proprietà ha già ha formulato (e con buone possibilità) istanza di ripescaggio in quarta serie, ma anche una seconda squadra che potrebbe essere presieduta dall'ex patron del Savoia Mazzamauro, che da tempo ha deciso di abbondonare Torre Annunziata e trasferire altrove il titolo sportivo.

Giugliano, come Caserta, sembra essere in cima alle preferenze dell'ex presidente del Savoia che ha già incassato il benestare di Donato Poziello, ex numero uno del Giugliano, che si è dichiarato pronto "a supportare eventualmente il progetto di Mazzamauro".