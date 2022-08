Giugliano, parla il bomber Piovaccari: «Campionato duro, ma saremo pronti»

Entra nel vivo a Rivisondoli la seconda parte della preparazione. Il Giugliano, neo promosso in serie C, resterà ancora per qualche altro giorno in terra abruzzese. Ieri il test amichevole con l'Ovidiana Sulmona, disputato nell'impianto comunale di Sulmona, si è concluso con la vittoria dei tigrotti di Raffaele Di Napoli per 3-0. Per i gialloblu sono andati a segno De Rosa, Rizzo e capitan Ciro Poziello. “Stiamo lavorando tanto. Sarà un campionato tosto, siamo inseriti in un bel girone - spiega Federico Piovaccari (nella foto), esperto bomber e neo acquisto del Giugliano - ma ci faremo trovare pronti”.