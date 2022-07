Giugliano, prima uscita stagionale con la Mariglianese

Prima uscita staginale per il Giugliano di Raffaele Di Napoli, che sabato (alle ore 17) affronterà la Mariglianese allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Il test si svolgerà a porte aperte. Per i tigrotti, neo promossi in serie C, sarà l'occasione per saggiare le condizioni dei nuovi acquisti, ben undici quelli ufficializzati dal club presieduto da Alfonso Mazzamauro. Tra qualche giorno la compagine gialloblu - che sarà costretta a disputere diverse gare di Coppa Italia e campionato al Partenio di Avellino - si trasferirà a Rivisondoli dove completerà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.