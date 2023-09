La Reggina riparte dalla D: cordata di imprenditori calabresi pronta a prendere il titolo sportivo

La Reggina, cancellata dalla Serie B, ripartirà ufficialmente dalla Serie D, così come successo non tantissimi anni fa. Ritorna il dilettantismo quindi a Reggio Calabria, e pensare che la squadra di Inzaghi lo scorso anno è stata a pochi minuti dalla semifinale playoff. Poi quello che è successo nel corso di questa estate non stiamo qui a raccontarlo di nuovo, lo sappiamo tutti, con la decisione del consiglio di Stato arrivata in settimana che ha riammesso il Brescia nella serie cadetta. Anche il Lecco è stato ammesso in maniera definitiva, respinto in questo caso il ricorso del Perugia. La B, quindi, inizierà con dieci partite solo in questo weekend.

REGGINA, ECCO LA CORDATA

Nei giorni scorsi Massimo Taibi, direttore sportivo degli amaranto, ha spiegato che c'è una cordata pronta a prendersi il club dopo che il comune di Reggio Calabria ha emesso il bando per l'assegnazione del titolo sportivo. Si parla, in riva allo Stretto, di un gruppo rappresentato da Nicola Amoruso, ex bomber della formazione amaranto e uno dei protagonisti insieme a Mazzarri di quella storica salvezza arrivata dopo una penalizzazione di undici punti in classifica. Altra storia, in cabina di regia c'era Lillo Foti. Sembra passato un secolo. Bene, ma questa non sarebbe l'unica cordata pronta a prendersi la squadra. Infatti c'è anche il nome di Salvo Presentino, presidente dei Giovani di Confindustria di Reggio Calabria, che che si sta muovendo insieme a degli imprenditori dell'area metropolitana per capire se ci sono le possibilità di soddisfare tutti i criteri e di prendere in mano il titolo sportivo. Il bando è stato pubblicato e il termine ultimo è quello de prossimo 7 settembre, nella giornata di lunedì questo gruppo che sarebbe formato da un cospicuo numero dovrebbe avere un incontro per rompere gli indugi e uscire allo scoperto.

L'intenzione ovviamente è quella di rientrare subito tra i professionisti.