Anguissa, infortunio muscolare alla coscia sinistra: non andrà in nazionale

Brutte notizie per Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo per un infortunio alla coscia che non gli ha permesso di proseguire la gara poi persa dal Napoli contro la Fiorentina.

Dai primi accertamenti dello staff medico, il calciatore del Napoli ha sofferto un risentimento alla coscia sinistra: il problema fisico verrà valutato nella prossima settimana di assenza del campionato, con la speranza per gli azzurri di ritrovare Anguissa già al rientro dalla sosta per le nazionali.