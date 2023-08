Buffon lascia il calcio, l'omaggio di Meret: «Onorato per i momenti insieme»

La notizia dell'addio al calcio di Gigi Buffon ha fatto il giro del mondo. L'ex numero uno della nazionale campione del mondo ha salutato tutti e detto stop dopo l'ultima stagione vissuta in Serie B con la maglia del Parma.

Anche il portiere del Napoli Alex Meret ha voluto salutare Buffon dai social: «Un idolo. Un esempio. Una leggenda. Grazie per tutto quello che hai dato al calcio, per aver fatto innamorare tantissime persone al ruolo del portiere. Sono onorato di aver condiviso alcuni momenti preziosi con te» le parole di Meret per l'ex compagno di nazionale.