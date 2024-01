Calciomercato Napoli, senti David: «Gli azzurri sono un obiettivo»

Tra i nomi per sostituire Victor Osimhen il prossimo anno, sull'agenda del Napoli c'è da tempo anche quello di Jonathan David, l'attaccante canadese in forza al Lille che potrebbe essere un obiettivo per tati top club al termine di questa stagione.

Il futuro, con il contratto in scadenza tra un anno per la punta dei francesi, diventa argomento importante: «I top club come Napoli, Chelsea e Atletico Madrid mi cercano? Per me è lusinghiero, una cosa che apprezzo» ha detto David in una intervista con Telefoot.

In questa stagione per David 6 gol in campionato, 11 in tutte le competizioni. Una porta, quella del Napoli, che l'attaccante canadese non chiuderebbe: «È tra quei club a cui punti come obiettivo quando sei giovane» ha spiegato nell'intervista «Ma qui al Lille sono diventato un calciatore importante, quest'anno sono anche tra i capitani della squadra».