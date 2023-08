De Luca, «In bocca al lupo al Napoli Campione d'Italia»

«Un grande in bocca al lupo al Napoli Campione d'Italia, al via della nuova stagione con rinnovate ambizioni. L'augurio è quello di essere sempre protagonista in Italia ed in Europa con bel gioco, risultati, e grande passione». Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Quella grande passione che accompagna tutte le formazioni calcistiche campane - sottolinea - In bocca al lupo alla Salernitana per un'altra stagione piena di soddisfazioni ed entusiasmo. La Campania può davvero dire la sua a tutti i livelli nella stagione che comincia».