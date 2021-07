Demme si opera a Villa Stuart: tornerà in campo a ottobre

È arrivato a Villa Stuart a Roma Diego Demme che sabato pomeriggio nell'amichevole con la Pro Vercelli aveva rimediato una distorsione al ginocchio. L'intervento chirurgico è previsto in questo pomeriggio. Gli accertamenti hanno rilevato anche un distacco distale del legamento. I tempi di recupero restano invariati: il suo ritorno in campo è previsto per ottobre.

