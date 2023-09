Questa volta ci sarà. Eljif Elmas ha saltato la oramai celebre sfida del 2022 tra la sua Macedonia del Nord e l'Italia, quella della nottataccia di Palermo, quando gli azzurri furono sbattuti fuori dal primo turno del playoff con vista sul Mondiale in Qatar.

Sabato sera a Skopje, invece, il centrocampista del Napoli sarà a disposizione del ct che fa affidamento proprio sulle qualità del suo talento. Elmas, che in azzurro non ha ancora inciso in questo inizio di campionato, è considerato il punto di riferimento della nazionale macedone. Chissà, quella contro l'Italia potrebbe essere la gara della svolta per Elmas anche in chiave Napoli. Con Luciano Spalletti aveva un ruolo fondamentale, perché il toscano lo utilizzava praticamente in ogni posizione, mentre con Garcia il feeling ancora non è sbocciato del tutto.

APPROFONDIMENTI Spalletti, primo allenamento da ct dell'Italia: 4-3-3, triangoli a centrocampo e prove tattiche La malanotte con la Lazio ma il Napoli ora deve rialzarsi Spalletti, le prime convocazioni: Zaccagni e Zaniolo tornano in Nazionale, out Bonucci, Jorginho e Verratti

A proposito di Spalletti, il neo ct della Nazionale sa bene cosa aspettarsi da Elmas e prevederà certamente grande attenzione per arginare le sue giocate.