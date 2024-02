Giuliano Giuliani, la figlia dell'ex portiere morto di Aids: «Ho scoperto che era malato dopo 11 anni»

Gessica Giuliani, la figlia dell'ex portiere di Napoli e Verona, Giuliano Giuliani, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino. La ragazza 34enne ha raccontato la morte del padre e il modo in cui ha scoperto la sua malattia. Lo storico portiere campione d'Italia col Napoli di Maradona è morto di Aids il 14 novembre 1996, quando Gessica aveva appena 7 anni.

La malattia

«Mi tenevano in una bolla di vetro, ho scoperto la malattia di mio padre da sola quando avevo 18 anni, facendo una ricerca per il liceo linguistico. Mi avevano sempre raccontato che era morto per un tumore ai polmoni. Ho scoperto che è morto di Aids e scoprire la verità in quel modo è stato orribile». Così Gessica ha raccontato la prematura morte del padre all'età di 38 anni, per una malattia che in quel periodo storico veniva visto di cattivo occhio e spesso portava all'emarginazione. «Ho un ricordo ben preciso di quei giorni, ricordo che piangevo di continuo a scuola e la maestra mi faceva sedere accanto a lei nella cattedra. Sento di non aver mai superato la sua morte e anche per questo nelle mie storie d'amore ho fatto tanti errori ma oggi sono orgogliosa che mia figlia porti il suo nome».

Giuliano Giuliani è finito nel dimenticatoio in maniera immeritata. In pochi evidenziano la sua carriera e anche la figlia ha la sensazione che non ci sia una giusta celebrazione per il suo personaggio: «Il pensiero che sia stato dimenticato è devastante per me, non lo meritava».