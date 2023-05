Lozano, infortunio e niente Nazionali: escluso dal Messico per la Nations League

Hirving Lozano salta la nazionale: l'attaccante del Napoli non sarà con il Messico per la prossima Nations League di Concacaf in programma tra qualche settimana - partirà il 15 giugno -, escluso dalla lunga lista di pre-convocati del nuovo ct messicano Diego Cocca, arrivato sulla panchina della nazionale centro-americana dopo il Mondiale in Qatar.

Alla base dell'esclusione due motivi: innanzitutto quell'infortunio che Lozano si è procurato qualche settimana fa a Napoli e da cui dovrà recuperare al meglio in vista dell'estate di lavoro che lo aspetta, poi la stancante stagione con la squadra di Spalletti che si è conclusa con la vittoria dello scudetto. Lozano potrebbe perciò volare in vacanza al termine degli impegni di quest'anno con il club azzurro.