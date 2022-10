Liverpool, la grande occasione per cancellare il tabù inglese

Anfield non fa più così paura, appena poche ore fa sul leggendario campo del Liverpool ha vinto il Leeds, squadra di bassa classifica della Premier League. E Anfield, nell'ultimo turno del girone A di Champions, può essere l'occasione a disposizione del Napoli per sfatare il tabù inglese: mai gli azzurri hanno vinto qui nelle coppe.

Liverpool e Napoli hanno già centrato l'obiettivo della qualificazione agli ottavi, Spalletti addirittura con 90 minuti di anticipo rispetto a Klopp, che - ricordiamolo - è arrivato nella scorsa primavera alla finale contro il Real Madrid. Il primo posto non vale soltanto per il prestigio ma anche per avere maggiori chance in occasione del sorteggio in programma lunedì 7 novembre. Per sorpassare gli azzurri, però, i Reds dovranno vincere con uno scarto di quattro reti. Dunque, si apriranno e concederanno spazi al contropiede del Napoli che con Osimhen può essere micidiale. Saranno 90 minuiti tutti da vivere.

Ad Anfield il Napoli ha giocato tre volte negli ultimi 12 anni. Due sconfitte e un pareggio. Nel 2010, girone di Europa League, e nel 2018, ultimo turno del girone Champions, le delusioni cocenti. Poi il pari ottenuto nel 2019, in una delle ultime apparizioni di Ancelotti sulla panchina azzurra. Un pareggio - nella prima partita in Champions, settembre 2011 - e una sconfitta in casa del Manchester City; il ko ai supplementari nell'ottavo Champions 2012 sul campo del Chelsea, due all'Emirates Stadium, la reggia dell'Arsenal. E poco più di un anno fa il pareggio conquistato in casa del Leicester grazie alle prodezze di Osimhen. A 26 minuti dalla fine gli azzurri erano sullo 0-2 ma improvvisamente si accese Victor, con la sua devastante forza fisica, e mise a segno una spettacolare doppietta. Un 2-2 di orgoglio.