Napoli, film scudetto di de Laurentiis: sì, quello è proprio rimasto un film

È imminente - a inizio maggio - la proiezione del film dedicato allo scudetto del Napoli, realizzato dal presidente-produttore De Laurentiis per celebrare un evento chiaramente non soltanto calcistico: una grandissima emozione vissuta da tutta la tifoseria azzurra a Napoli e nel mondo.

Sì, quei bellissimi giorni - si cominciò a festeggiare a fine aprile, prima del derby con la Salernitana, e si finì a inizio giugno, con la consegna del trofeo a capitan Di Lorenzo - sono un film. Anzi, sono rimasti un film, da vedere in una sala o su una piattaforma televisiva.

Il bel sogno è stato cancellato subito, tra acquisti sbagliati e cambi di allenatore, con risultati deludenti e gli obiettivi che una partita dopo l'altra cambiavano. Dal bis scudetto alla zona Champions, adesso Calzona mira all'ingresso in Europa o Conference League prima di congedarsi, perché ci sarà un altro allenatore a cui affidare il progetto rilancio del Napoli.

Uno scudetto da film, certo. Un'avventura che sarà bello rivivere, anche se provocherà inevitabilmente rimpianti perché nessuno poteva immaginare una stagione simile, con un distacco di 12 punti dalla zona Champions. Ma l'aspetto più triste è un altro: il richiamo a una chiusura dignitosa, quello che non ascoltavamo a Napoli dai lontanissimi tempi pre De Laurentiis in cui si lottava per evitare la retrocessione. Sì, meglio consolarsi con un bel film.