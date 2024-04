Napoli-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in tv

La vittoria di Monza ha riportato al Napoli sorriso e speranze. Ma non basta. La sfida di questa domenica contro il Frosinone al Maradona concede agli azzurri di Francesco Calzona l'occasione buona per poter allungare la striscia vincente, cosa quasi mai riuscita quest'anno alla squadra.

L'allenatore azzurro fa la conta per quelli che saranno assenti e presenti della sfida di Fuorigrotta: dopo la sfida con l'Atalanta, Osimhen e compagni tornano in campo in casa ancora una volta alle 12.30. Stavolta, però, la speranza dei tifosi è divedere un risultato diverso.

Il Maradona darà una mano importante: non ci sarà il tutto esaurito, probabilmente, ma la piazza ha capito quanto importante sia il momento e lo stadio sarà pieno. In settimana i tifosi ultras si sono fatti sentire con la città tappezzata da volantini contro squadra e società, nella persona del patron Aurelio De Laurentiis.