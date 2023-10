Anche Pierluigi Gollini fa il tifoso. Non per il suo Napoli, per una volta, ma per il Napoli Basket, impegnato oggi in casa contro l'Olimpia Milano. «Partitone» ha scritto sui social il portiere azzurro, a bordo campo per la gara di cartello.

Gollini è un grande appassionato di basket e già in passato aveva approfittato per vedere da vicino la squadra al Palabarbuto.