Napoli-Real Madrid, Di Lorenzo in conferenza stampa: «L'obiettivo è passare il turno»

Sarà notte da uomini veri. Serata da capitani come Giovanni Di Lorenzo, protagonista in conferenza stampa con Rudi Garcia in vista del Real Madrid. «È sempre bello giocare partite come questa. Dovremo giocare e non subire: affrontiamo tanti campioni, questa competizione è casa loro, ma siamo pronti e giochiamo in casa». E che casa: il Maradona di domani difficilmente si ricorda negli ultimi anni: «Avremo lo stadio pieno e daremo il massimo per metterli in difficoltà. Anche loro sanno che siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato. Sarà emozionante da giocare». Senza voli pindarici: «Il primo obiettivo è passare il girone, non c’è mai partita scontata in Champions, si decide tutto ai dettagli».

«Quando la squadra non fa bene ci dite che non siamo più quelli dell’anno scorso, se andiamo bene invece ci dite che è tornata la versione di un anno fa. Si parla sempre di un anno fa, questo mi dà fastidio» dice quasi stizzito Di Lorenzo in conferenza. Indicando la strada: «Bisogna guardare avanti. Qualche partita non è andata bene ma questa squadra è forte e siamo tornati sulla strada giusta. Affronteremo il Real con coraggio, dobbiamo essere sfacciati e accettare ogni duello. Sono certo che faremo una grande stagione». A partire da domani sera: «Non subire gol è sempre importante. Natan e Ostigard stanno facendo molto bene, quando si gioca con continuità si prende ancora più fiducia e questo sta accadendo anche per loro due. Sappiamo quello che possono dare alla squadra entrambi, speriamo possano continuare così». E Osimhen? «Victor ha sempre lo stesso atteggiamento con noi, non è cambiato niente.

Lo avete visto anche in partita: la voglia che ha, la disponibilità per la squadra. Come tutti domani darà il massimo per la partita».