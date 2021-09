Ferrara, Diego e lo Spartak Mosca: «Quel giorno 31 anni fa finì la favola»

Nel libro «Ho visto Diego e dico 'o vero», pubblicato per Cairo Editore nello scorso ottobre alla vigilia dei sessant'anni di Diego Maradona, Ciro Ferrara - suo ex compagno e suo amico per sempre - ha raccontato anche le sette stagioni al fianco del Campione, peraltro suo vicino di casa in via Scipione Capece. E c'è stato anche il ricordo della trasferta a Mosca per la partita con lo Spartak dal 5 al 7 novembre 1990, quella che segnò la fine...

