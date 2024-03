Victor e Dusan: attenti a quei due. La sfida dei giganti del gol. Napoli-Juventus è soprattutto Osimhen contro Vlahovic. I due bomber sono gli uomini immagine delle rispettive squadre. Calzona e Allegri puntano tutto su di loro per provare a portare a casa i tre punti. Pochi dubbi, perché Victor e Dusan spostano gli equilibri come pochi altri giocatori in questa serie A. E come se non bastasse, entrambi arrivano da uno momento di forma eccezionale.

Osimhen è fresco della tripletta rifilata al Sassuolo nel recupero di campionato, mentre Vlahovic ha fatto una doppietta nell'ultima sfida dei bianconeri contro il Frosinone. Si sfideranno domenica al Maradona e gli occhi saranno puntati tutti su quei due.