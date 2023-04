Napoli-Verona. Raspadori ancora a secco: «Non sono al 100%, ci è mancato il gol»

Di nuovo titolare Giacomo Raspadori, ma anche stavolta contro il Verona non è arrivato il gol che poteva regalargli una serata diversa. «Ci è mancato ritmo nel giro palla, non abbiamo avuto brillantezza nel cercare l'ultimo passaggio» le parole dell'attaccante del Napoli dopo il pareggio del Maradona «Erano molto chiusi dietro ma noi abbiamo le qualità per superare questa difesa. Come sto? Sto lavorando al massimo, arrivo da un periodo fuori, ho bisogno di arrivare al 100% ma stiamo lavorando nel modo giusto. Osimhen è pronto per martedì: lo è sempre stato come tutti noi».

«Dopo le grandi vittorie abbiamo sempre cancellato quanto fatto per guardare avanti, anche nei momenti più difficili come può essere stasera dobbiamo fare così. Da prima punta? Mi sento attaccante e a mio agio anche se ho caratteristiche diverse, sono sempre a disposizione della squadra» ha continuato Raspadori a Dazn. Martedì al Maradona arriverà il Milan per il ritorno dei quarti di Champions League «C'è entusiasmo. Secondo me abbiamo fatto bene a Milano pur non segnando. Conosciamo i nostri mezzi, abbiamo il pubblico che ci darà una mano. Resettiamo stasera e ci alleneremo da domani con voglia di andarci a prendere le cose».