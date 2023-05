Spalletti, bufera su Mediaset: «Non è lui il miglior allenatore»

«Chi è al momento il miglior allenatore italiano» è la domanda che campeggia nello studio domenicale di Pressing, la fortunata trasmissione Mediaset che accompagna i tifosi italiani lungo tutta la stagione.

I presenti al tavolo della discussione escludono subito dalla classifica Carlo Ancelotti - per carriera e per risultati - ma alle spalle dell'allenatore del Real Madrid quasi nessuno pensa subito a Luciano Spalletti, allenatore campione d'Italia con il Napoli. Le scelte ricadono su Max Allegri o anche su Simone Inzaghi, a un passo dalla finale di Champions League con l'Inter. E sui social scatta subito la polemica: «Com'è possibile che un solo ospite parla di Spalletti dopo una stagione così?» si chiedono in rete i tifosi del Napoli e non solo.