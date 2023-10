Terremoto a Napoli, sopralluogo allo stadio Maradona: Napoli-Real Madrid è confermata

La scossa, come era già prevedibile, di 4,0 della sera scorsa non ha provocato alcun tipo di danno alle strutture del Maradona. Nessuna paura che la staticità dell'impianto fosse a rischio, ma il sopralluogo eseguito questa mattina è servito anche a verificare che non ci fossero calcinacci caduti o pericoli di altro genere.

Napoli-Real Madrid va in scena regolamente, con 50 mila spettatori annunciati. Ma agli steward verrà chiesto di far applicare in maniera rigorosa la normativa che vieta di occupare le vie di fuga dell'impianto. E massima attenzione anche all'esterno. In ogni caso, ci saranno almeno 700 forze dell'ordine a vigiliare sulla sicurezza degli spettatori.