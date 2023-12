Zielinski, dove va? L'Inter alla finestra ma Marotta frena: «Non facciamo paragoni»

C'è il nome di Piotr Zielinski nelle idee di Beppe Marotta per il prossimo anno dell'Inter. Il centrocampista polacco si libererà a zero dal Napoli a fine anno, potenzialmente libero di firmare con il suo prossimo club già tra poche settimane a gennaio. Per fargli spazio, però, il club nerazzurro potrebbe decidere di rinunciare a Mkhitaryan in mezzo al campo.

«Ma Mkhitaryan è un grande professionista, che ha dimostrato di avere grande qualità» ha spiegato Marotta ai microfoni di Dazn in occasione del match di campionato contro la Lazio «Non c'è da fare paragoni con nessuno, ha grande valore». Il direttore sportivo nerazzurro non ha ancora affondato il colpo per Zielinski ma da qui alle prime settimane del 2024 si potrebbe chiudere una trattativa che vedrebbe il polacco lasciare Napoli otto anni dopo il suo arrivo.