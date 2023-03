Sonoro presenta due sistemi audio all-in-one adatti al salotto di casa

Il marchio tedesco Sonoro offre sistemi su misura che forniscono una qualità del suono pura e potente, tenendo conto delle specificità e dei vincoli di ogni stanza. Queste, hanno esigenze diverse in termini di superficie, funzione e condizioni sonore. In particolare, la musica gioca un ruolo importante nel soggiorno, una stanza complessa in termini di dimensioni, stile e arredamento, in cui sono indispensabili impostazioni versatili, in equilibrio tra potenza e sensibilità e all’interno di una cornice di design armoniosa.

Questo vano è di solito il più grande di una casa in termini di superficie e pertanto, gli impianti stereo pensati appositamente per il soggiorno offrono un volume sonoro maggiore. I sistemi audio compatti all-in-one Primus e Prestige, con il loro design senza tempo e i dettagli curati, si adattano perfettamente all'estetica di questa stanza e conquistano gli amanti della musica con la loro elevata qualità sonora. I sistemi audio sonoro sono realizzati con cabinet in legno levigato a mano per un suono autentico, dettagliato e pieno.

Sonoro Primus

Primus

Integrandosi armoniosamente in qualsiasi stile d'interni, questo sistema attira l'attenzione con il suo suono dinamico e il suo design elegante che gli ha permesso di vincere il premio internazionale di design "red dot award" nel 2021, per il quale sono stati presi in considerazione criteri di valutazione come la qualità formale, l'ergonomia e la durata. Primus è il sistema audio di design scelto dagli amanti della musica che prediligono un suono vivace, dei bassi potenti, un design elegante, una tecnologia moderna e un funzionamento semplice. Esso è dotato di due diffusori coassiali e di un subwoofer integrato da 5,25 pollici per garantire un suono stereo di qualità.

Sonoro Prestige

Prestige

Il sistema audio Prestige all-in-one è la combinazione perfetta di suono eccezionale e design compatto. Due diffusori coassiali e un subwoofer da quattro pollici ad alte prestazioni garantiscono un suono perfetto. Il sistema offre una varietà di sorgenti musicali: radio Internet, radio digitale Dab+, Cd, Bluetooth e accesso diretto ai principali servizi di streaming musicale come Spotify, Deezer e Amazon Music. Grazie al suo design contemporaneo e senza tempo, Prestige troverà facilmente posto in qualsiasi ambiente, su un supporto TV o anche su una mensola.

Entrambi i sistemi audio sono stati progettati appositamente per l'acustica esigente del salotto. Progettati dagli ingegneri della città di Neuss, in Germania, questi sistemi audio sono caratterizzati da cabinet in legno levigati a mano con un'elegante finitura in legno o in lacca di pianoforte. È inoltre possibile utilizzarli come sound bar per il televisore tramite l'ingresso ottico. I sistemi audio Primus e Prestige sono compatibili con Wi-Fi e Bluetooth, inoltre possono essere utilizzati come diffusori e hanno la possibilità di ampliare la gamma di prodotti musicali attraverso le piattaforme di streaming Spotify, Deezer e Amazon Music.

Nonostante l'ampia varietà di connessioni, sorgenti musicali e funzioni, questi apparecchi convincono per la loro facilità d'uso, che comprende i comodi pulsanti di selezione diretta sul Primus, ma anche la possibilità di controllarlo a distanza dal telecomando o dallo smartphone tramite l'app gratuita Undok. Il Prestige dispone anche di un lettore CD per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla propria collezione. Il device è disponibile a prezzo di 699 euro. Il sistema audio Prestige è disponibile a partire da 899 euro.