Sabato 12 Gennaio 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 17:47

Danni alle pale eoliche dell'Alta Irpinia, quattro persone sono finite in manette. Devono rispondere dei reati di tentata estorsione continuata in concorso e danneggiamento seguito da incendio in concorso. I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli nei confronti di 4 soggetti depi Orta Nova (Foggia), di età compresa tra i 19 ed i 35 anni. L’attività investigativa, iniziata nel maggio 2017, ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminoso che, dopo aver provocato gravi danni alle turbine eoliche, avevano fatto successivamente richieste estorsive ai vertici dei gestori delle relative società operanti in Alta Irpinia, minacciando ulteriori attentati. Le indagini svolte dai militari dell’Arma, condotte con metodi classici di appostamento, osservazione, monitoraggio con telecamere e mezzi tecnici nonché con intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno consentito di tracciare un filo tra alcuni eventi delittuosi per diverse centinaia di migliaia di euro.