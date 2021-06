Avellino, aggredisce la ex fidanzata e picchia i carabinieri: arrestato

Non accetta la fine della relazione e si scaglia contro la ex che aveva raggiunto presso la sua casa a rione Mazzini ad Avellino. Non contento l’uomo ha aggredito anche i carabinieri. In manette è finito un 45enne di Serino. I militari della Stazione di Avellino lo hanno tratto in arresto per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, alla vista della pattuglia dei carabinieri, ha chiesto il loro aiuto: impaurita, dopo aver attirato l’attenzione dei militari, ha riferito di aver problemi con il suo ex compagno che continuava ad importunarla. Immediatamente i carabinieri sono intervenuti per sincerarsi di quanto riferito.

Alla loro vista l’uomo è sceso dall’auto. Invitato a mantenere la calma, per tutta risposta si è scagliato fisicamente contro i carabinieri. È stato solo grazie all’alta professionalità dei militari - che comunque sono stati colpiti e feriti in modo lieve - e all’immediato intervento di un’ulteriore pattuglia della Sezione Radiomobile di Avellino fatta convergere sul posto, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.