Camminata Rosa, sosta polemica davanti al centro autismo ancora chiuso

In migliaia alla Camminata Rosa per sensibilizzare alla prevenzione e mitigare il rischio alle malattie oncologiche.

Il fiume di persone tutte rigorosamente vestite di rosa è partito da Mercogliano in direzione del capoluogo.

Nel quartiere Valle di Avellino c'è stata una sosta polemica davanti al centro per l'autismo. La struttura ormai completata da tempo resta ancora chiusa, tra le polemiche generali e lo scambio di accuse.

L'imponente corteo organizzato da Amos, Amdos e dal medico Carlo Iannace ha voluto far sentire la propria voce sostando per alcuni minuti nei pressi della struttura nata per l'assistenza per ragazzi autistici.