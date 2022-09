Cantiere non sicuro in Alta Irpinia, imprenditore edile finisce nei guai

Cantiere non sicuro, scatta la denuncia per un imprenditore. E’ accaduto in Alta Irpinia, a Calitri.

L’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Calitri, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione insieme a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, ha portato alla denuncia del titolare dell’impresa: all’esito delle verifiche, sono state rilevate violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono state riscontrate irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori e il Piano Operativo di Sicurezza è risultato privo di una specifica analisi e valutazione dei rischi fisici.