Domenica 28 Aprile 2019, 12:12

Assalto allo sportello bancomat di Andretta, in Alta Irpinia, con l'esplosivo. All'alba l'azione dei malviventi che hanno utilizzato una "marmotta", la paletta contenente esplosivo che viene introdotta nella fessura del bancomat. Così lo sportello Atm della filiale della Banca Popolare di Bari è stato fatto esplodere. In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno eseguito una serie di rilievi. Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma per risalire agli autori.